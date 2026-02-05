أكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية بدر الرزيزاء أن هناك مجالات واسعة في المجال الرياضي، إذ تعتبر الرياضة من المجالات الجاذبة ليس في كرة القدم، بل في كل المجالات المتعلقة فيها، مبيناً أن المملكة ستستضيف كأس العالم 2034، كما أن هناك بطولات الفورميلا ووجود دوري قوي، يهدف إلى أن يكون ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، ووجود نجوم حالياً، يؤكد أن الرياضة لها قيمتها وتمثل أحد روافد الاقتصاد في الدول بالعالم. وقال الرزيزاء إن رواد الأعمال لديهم فرص سانحة من أجل الوصول إلى تملك الأندية أو العمل على وكالات اللاعبين أو غيرها من الفرص العديدة في المجال الرياضي.



وأضاف خلال حديثه في جلسة حوارية في مركز دعم المنشآت بالمنطقة الشرقية حملت عنوان «دور القطاع الرياضي في تمكين الأعمال ودعم مساراتها»، أن الرياضة بها مسارات تنافسية عديدة على الجودة والخدمات المقدمة، كما أن هناك أكاديميات بها تنافس بين الأندية عدا توسيع نطاق الاستثمارات في الصالات الرياضية أو الأندية، وهذا يؤكد أن الرياضة تمثل رافداً اقتصادياً مهماً، وهي متضمنة أيضاً لرؤية السعودية 2030.



وتطرق الرزيزاء خلال حديثه عن الخصخصة أنها توفر فرصاً واسعة لتوسيع الاستثمار الرياضي ونمو الاقتصاد والحقوق الإعلامية والتقنيات الحديثة.