أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، رغبة بلاده في تحقيق نتائج أسرع في مفاوضات السلام مع الروس والأمريكيين،واصفاً المحادثات بأنها «ليست سهلة».



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف إلى جانب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: بالتأكيد إنها ليست سهلة، لكن أوكرانيا كانت وستظل بنّاءة قدر الإمكان، مضيفاً: «نريد نتائج أسرع».



من جهته، أكد كيريل بودانوف رئيس مكتب زيلينسكي، أن المفاوضات بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بناءة.



وكان المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قد قال إن وفدي روسيا وأوكرانيا يعتزمان مواصلة المشاورات بشأن حل النزاع، ومن التوقع إحراز تقدم في الأسابيع القادمة، موضحاً أن المفاوضات مثمرة، ولكن يجب القيام بعمل كبير.



ميدانياً، ذكرت السلطات الأوكرانية أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، بقصف روسي استهدف مقاطعات خيرسون وسومي ودنيبرو.



وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم) أن القوات الروسية استهدفت منطقتي دروجكيفكا وليمان الواقعتين في مقاطعة دونيتسك، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين.



فيما أعلنت السلطات في كييف إصابة شخصين، جراء شظايا مسيرات روسية، أسقطتها الدفاعات الأوكرانية، مبينة أن الهجمات أصابت أيضا مقاطعات أوديسا وخاركيف، وتسببت في سقوط جرحى.



وكانت وسائل إعلام روسية قد قالت إن قوات بلادها أحبطت هجوماً أوكرانياً مضاداً بالقرب من بلاغوداتوفكا في كوبيانسك، مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين، وتدمير 9 أنظمة روبوتية أرضية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.