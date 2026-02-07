أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، السيطرة على حريق اندلع في ورشة نجارة داخل ثكنة عسكرية في العاصمة طهران، مؤكداً أن الحادثة نجمت عن تماس كهربائي، ولم تسفر عن أي إصابات.

وأوضح الجيش في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن فرق الإطفاء وصلت في الوقت المناسب وتمكنت من احتواء الحريق بالكامل، مشيراً إلى أن الوضع بات تحت السيطرة دون تسجيل خسائر بشرية.

دخان غطّى سماء العاصمة

وكانت وكالات أنباء إيرانية قد أفادت في وقت سابق باندلاع حريق كبير داخل ورشة نجارة في قاعدة عسكرية شرق طهران، حيث شوهدت سحب الدخان تتصاعد وتغطي أجزاء واسعة من سماء العاصمة، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في إخماده.

تضارب الروايات وانتشار شائعات الانفجار

ونقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية أن الورشة تقع ضمن مجمع عسكري مرتبط بهيئة الأركان، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، فيما ذكرت وكالة «نور نيوز» أن صوراً ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت تحت عنوان «انفجار في طهران»، ما أثار حالة من الجدل والقلق.

سجل حرائق يثير التساؤلات

وتأتي هذه الحادثة في ظل تكرار حرائق وانفجارات داخل إيران، ما يثير في كثير من الأحيان تكهنات حول احتمال تعرض البلاد لهجمات خارجية، لاسيما من إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وكان حريق آخر قد اندلع مطلع الأسبوع الحالي في سوق غرب طهران، قبل أن تتم السيطرة عليه دون إصابات، بحسب ما أعلنت السلطات آنذاك.