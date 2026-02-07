ريم مصطفى عدوة يوسف الشريف في مسلسل «فن الحرب» برمضان 2026

تواصل الفنانة المصرية ريم مصطفى تصوير مسلسلها الجديد «فن الحرب»، التي تتعاون للمرة الأولى مع الفنان المصري يوسف الشريف في عمل درامي يتسم بالإثارة والتشويق، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

شخصية الشر والدهاء

تجسد ريم دور سيدة تدعي «ياسمين النشرتي»، تتسم بأنها امرأة ذكية وماكرة، ومن المقرر أن تدخل في صراع وعداوة حادة مع شخصية زياد والتي يقدمها يوسف الشريف، حيث يعتمد كل طرف على التخطيط والمناورات أكثر من القوة المباشرة للفوز والسيطرة على المعركة.



تصاعد الأحداث

وكان كشف البرومو الرسمي لمسلسل «فن الحرب» سابقاً عن شخصية ياسمين النشرتي، حيث تظهر كمتمرسة على الشر والخيانة، معلنة بوضوح رغبتها في التخلص من زياد، مما يعكس تصاعد المواجهة والصراع بينهما.



فريق العمل

المسلسل من بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.



آخر أعمالها الدرامية

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2025 من خلال مسلسل «سيد الناس»، إلى جانب عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.