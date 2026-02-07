حقق لاعبو نادي ذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة إنجازاً رياضياً لافتاً، بمشاركتهم في بطولة المملكة لكمال الأجسام، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، في خطوة تعكس تطور رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورها في المنافسات الوطنية.



وأسفرت المشاركة عن تتويج اللاعب سرور اليامي بالمركز الأول، فيما حقق اللاعب عنان الراجحي المركز الثاني، وسط منافسة قوية ومستويات فنية عالية، جسّدت ما يتمتع به اللاعبون من عزيمة وإصرار وروح تنافسية.



وجاء هذا الإنجاز تحت إشراف فني من المدرب أحمد مغربي، بطل العالم في كمال الأجسام، الذي أسهم بخبرته في إعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية للمشاركة في البطولة.



ويُجسّد هذا المنجز امتداداً لجهود تمكين رياضيي ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في البطولات الرسمية، بما يسهم في دعم التميز الرياضي، وترسيخ قيم التحدي والإنجاز، ورفع جودة الحياة من خلال الرياضة.