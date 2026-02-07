واصلت القوات الخاصة للأمن البيئي ملاحقاتها للمعتدين على البيئة والحياة الفطرية، وضبطت مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابه مخالفة رعي (9) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.



وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وتعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.



كما ضبطت القوات مواطنًا لعدم التزامه بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في محمية طويق الطبيعية، وطُبِقت الإجراءات النظامية بحقه.



وأكَّدت القوات أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3,000) ريال