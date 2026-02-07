فيما أعلن عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، أمس (الجمعة)، برئاسة الدكتور شائع الزنداني، والتي ضمت وجوهاً جديدة وشابة، جاء تعيين اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزيراً للدفاع، بمثابة خطوة نحو تعزيز الاحترافية المؤسسية في وزارة الدفاع، مع التركيز على توحيد القرار العسكري، وإعادة بناء المنظومة الدفاعية، ورفع جاهزيتها القتالية.



وينحدر اللواء طاهر العقيلي من قرية العقيلي في مديرية بني صريم بمحافظة عمران شمالي اليمن، ويعد أحد القيادات العسكرية المخضرمة، وعاشر وزير دفاع منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.



يمتلك مسيرة مهنية تمتد أكثر من 3 عقود في القوات المسلحة، حاصل على دكتوراه في الدراسات الإستراتيجية وماجستير علوم عسكرية وزمالة الدفاع الوطني، ما يجمع بين الخبرة الميدانية والتأهيل الأكاديمي العالي.



شغل العقيلي مواقع قيادية بارزة منها قائد ألوية ميدانية، ومدير عمليات، ثم رئيس هيئة الأركان العامة، وأشرف على إدارة العمليات المشتركة وإعادة تنظيم القوات في عدة جبهات. وتولى مهمات تدريب وتأهيل ضباط في الأكاديميات العسكرية.



التحق اللواء العقيلي بالخدمة العسكرية عام 1984، وحصل على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1992، وشهادة الدكتوراه في الدراسات الإستراتيجية والفلسفة القومية، وماجستير في الدراسات العليا الإستراتيجية من جامعة كرري بالسودان، وماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان في عام 2005، وزمالة كلية الدفاع الوطني من جمهورية السودان عام 2014.



حصل على شهادة دبلوم فن التفاوض وإدارة الأزمات من الأكاديمية العسكرية العليا بصنعاء. وهو خريج دورة قادة كتائب 2001، وحاصل على دبلوم فني صواريخ أرض-جو.



تقلد اللواء العقيلي عدة مناصب عسكرية مهمة، شملت: قائد سرية، عمليات كتيبة، رئيس أركان كتيبة، قائد كتيبة، ومعلم في كلية القيادة والأركان.



وشغل منصب رئيس شعبة، ومدرس أول جناح الدفاع الجوي بكلية القيادة والأركان، ثم قائد اللواء 9 مشاة بالمنطقة العسكرية السادسة بمحافظة الجوف عام 2016.



عُين في منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني في 4 سبتمبر 2017، ثم عين مطلع نوفمبر 2018 مستشاراً للقائد الأعلى، وعين نائباً لرئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا المساندة لمجلس القيادة الرئاسي المشكلة في أبريل 2022 والتي كانت مكلفة بهيكلة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية المنضوية ضمن معسكر المجلس الرئاسي.



وتعرض العقيلي لإصابة عام 2018 إثر انفجار لغم أرضي أثناء تفقده سير المعارك في محافظة الجوف.