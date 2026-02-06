أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، اليوم (الجمعة)، قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 35 وزيراً، بينهم وزيرتان، وتسمية أعضائها، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفيما يلي نص القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026 بشأن تشكيل الحكومة:

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م.

وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022م.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026 بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي..ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

قرر:

مادة (1): تشكل الحكومة على النحو التالي: -

1-الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

2-معمر مطهر محمد الارياني، وزيرا للاعلام.

3-نايف صالح عبدالقادر البكري، وزيرا للشباب والرياضة.

4- سالم عبدالله عيسى السقطري، وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية.

5-اللواء إبراهيم علي احمد حيدان، وزيرا للداخلية.

6-توفيق عبدالواحد علي الشرجبي، وزيرا للمياه والبيئة.

7-محمد محمد حزام الاشول، وزيرا للصناعة والتجارة.

8-الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيرا للصحة العامة والسكان.

9-القاضي بدر عبده احمد العارضة، وزيرا للعدل.

10- اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي، وزيرا للدفاع.

11-المهندس بدر محمد مبارك باسلمة، وزيرا للإدارة المحلية.

12-مطيع احمد قاسم دماج، وزيرا للثقافة والسياحة.

13-الدكتور أنور محمد علي كلشات المهري، وزيرا للتعليم الفني والتدريب المهني.

14-المهندس عدنان محمد عمر الكاف، وزيرا للكهرباء والطاقة.

15-مروان فرج سعيد بن غانم، وزيرا للمالية.

16-الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

17-سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.

18-القاضي إشراق فضل المقطري، وزيرا للشؤون القانونية.

19-الدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي، وزيرا للتربية والتعليم.

20-الدكتور أمين نعمان محمد القدسي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

21- الدكتور شادي صالح باصرة، وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات.

22-الدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيرا للنفط والمعادن.

23- محسن علي حيدرة قاسم العمري، وزيرا للنقل.

24-المهندس حسين عوض سعيد العقربي، وزيرا للأشغال العامة والطرق.

25-مختار عمر صالح اليافعي، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

26-مشدل محمد عمر أحمد، وزيرا لحقوق الإنسان.

27-الشيخ تركي عبدالله علي الوادعي، وزيرا للاوقاف والإرشاد.

28-الدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية، وزيرا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

29- القاضي أكرم نصيب أحمد العامري، وزيرا للدولة.

30- عبدالغني حفظ الله جميل، وزيرا للدولة أمينا للعاصمة صنعاء.

31-عبدالرحمن شيخ اليافعي، وزيرا للدولة محافظا لمحافظة عدن.

32-أحمد صالح أحمد العولقي وزيرا للدولة.

33- الدكتورة عهد محمد سالم جعسوس، وزيرا للدولة لشؤون المرأة.

34-وليد محمد محمد القديمي، وزيرا للدولة.

35-وليد علي إسماعيل الابارة، وزيرا للدولة.

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.