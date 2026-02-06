كشفت السلطات الأمريكية عن تطورات خطيرة في قضية مختبرات بيولوجية غير قانونية، بعد إلقاء القبض على أوري سالومون في لاس فيغاس، بتهم تتعلق بالتخلص غير القانوني من نفايات خطرة، وحيازة أسلحة نارية رغم وجوده بتأشيرة غير مهاجرة.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن تحقيق أوسع يطال المواطن الصيني جيا باي زو، الذي لا يزال موقوفًا، وسط مخاوف رسمية من محاولته الفرار إلى الصين، خاصة بعد مغادرة شريكته تشاويان وانغ البلاد عقب بدء التحقيقات.

وتشير ملفات المحكمة إلى وجود شبكة معقدة تجمع بين أنشطة بيولوجية ومالية، استخدمت شركات عقارية غطاءً لها، وارتبطت بمختبرات غير مرخصة في كاليفورنيا ولاس فيغاس، احتوت على عينات خطيرة لأمراض معدية، بينها فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.

وأفادت السلطات بأن المختبرات كانت تبيع اختبارات "كوفيد-19" غير مرخصة، فيما يشتبه بوجود صلات بين زو وجهات داخل الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتكثيف مداهماته وتحقيقاته.

وأكد مشرعون أمريكيون أن القضية تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الصحي، مطالبين بتشديد الرقابة وإغلاق جميع المختبرات السرية، في وقت أعلنت فيه السلطات عزمها تفكيك هذه الشبكات بالكامل ومحاسبة المتورطين.