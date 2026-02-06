انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السويلم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي سابقًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الإنساني وخدمة الوطن في أحد أهم القطاعات الصحية والإغاثية.



ويُعد الفقيد من القيادات الوطنية التي أسهمت في تطوير أعمال هيئة الهلال الأحمر والارتقاء بخدماتها الإسعافية والإنسانية، وكان مثالًا للإخلاص والتفاني في أداء مهماته، وترك بصمة واضحة في مجال العمل الصحي والإغاثي داخل المملكة وخارجها.



«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.