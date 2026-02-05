صدر قرار بتعيين محمود بن ختّار الشنقيطي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وذلك إضافةً إلى مهمات عمله مديراً عاماً للتسويق والتواصل بالهيئة.
A decision has been made to appoint Mahmoud bin Khattar Al-Shanqeeti as the official spokesperson for the Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones "MODON", in addition to his duties as the General Director of Marketing and Communication at the authority.