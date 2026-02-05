صدر قرار بتعيين محمود بن ختّار الشنقيطي متحدثاً رسمياً للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وذلك إضافةً إلى مهمات عمله مديراً عاماً للتسويق والتواصل بالهيئة.