دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وأكدت أنها تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك بسريةٍ تامةٍ مع منح مكافأةٍ ماليةٍ للمُبلِّغ في حال صحة معلومات البلاغ.



و سجَّلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1455 حالة ضبط للممنوعات، وشملت المضبوطات التي كشفتها الهيئة 80 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، وغيرها، إضافةً إلى 536 صنفًا من المواد المحظورة.



كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2552 حالةً من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 6 أصناف لمبالغ مالية، و12 صنفًا من أسلحة ومستلزماتها.



وأكَّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.