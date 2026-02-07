انطلقت اليوم منافسات بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل في العُلا، التي تُقام على مدى يومين، بمشاركة نحو 300 فارس يمثلون أكثر من 70 دولة، على صهوة خيولهم العربية الأصيلة، عبر مسافات شاسعة تُعد من بين الأصعب والأجمل في رياضة القدرة والتحمّل، وسط طبيعة العُلا المتنوعة وتضاريسها الصحراوية الخلّابة.



وشهدت البطولة اليوم إقامة سباق CEI2 لمسافة 120 كيلومترًا، بمشاركة نحو 200 فارس، في سباق جمع بين السرعة والجاهزية العالية والتنافس القوي، ضمن مسار تطلّب مهارات فنية وقدرة بدنية عالية من الفرسان وخيولهم.



كما تُستكمل المنافسات غدًا بإقامة سباق CEI3 لمسافة 160 كيلومترًا، بمشاركة 95 فارسًا، الذي يُعد الاختبار الأقصى لقوة التحمّل، ويقيس كفاءة إدارة الجهد ومهارات الفروسية وصولًا إلى خط النهاية وتحقيق الانتصار.



وتُشكّل بطولة الفرسان للقدرة والتحمّل جزءًا رئيسًا من تقويم لحظات العُلا 2025 / 2026، ضمن برنامج سنوي يعزّز مكانة العُلا بوصفها وجهة عالمية للرياضة والثقافة والتراث والاستكشاف.