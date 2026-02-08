كشفت وثائق حديثة ضمن ملفات التحقيق في قضية المليونير الأمريكي الراحل جيفري إبستين وجود شراكة تجارية سابقة جمعت وزير التجارة الأمريكي الحالي هوارد لوتنيك بإبستين، حتى 2014 على الأقل، بحسب ما أوردته شبكة CBS News، في تطور يثير جدلاً داخل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

عقود شراكة قديمة

وأظهرت الوثائق، التي أُفرج عنها ضمن دفعات كبيرة من قبل وزارة العدل الأمريكية، توقيع لوتنيك وإبستين في 28 ديسمبر 2012 عقداً استثمارياً نيابة عن شركات ذات مسؤولية محدودة للاستثمار في شركة تكنولوجيا إعلانية تُدعى Adfin.

وتكشف الصفحات المنشورة توقيع إبستين ممثلاً لشركته Southern Trust Company Inc، مقابل توقيع لوتنيك ممثلاً لشركة CVAFH I، إلى جانب تسعة مساهمين آخرين في الصفقة.

تناقض التصريحات

ويأتي الكشف الجديد في تناقض مع تصريحات سابقة للوتنيك، أكد فيها خلال مقابلة صحفية في أكتوبر 2025 أنه قطع علاقته تماماً بإبستين عام 2005، عقب زيارة لمنزله في نيويورك، واصفاً إياه حينها بـ«الشخص المقرف»، ومؤكداً أنه لن يجتمع به مجدداً.

رد وزارة التجارة

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية، رداً على استفسارات إعلامية، إن لوتنيك كانت له «تفاعلات محدودة» مع إبستين بحضور زوجته، مشدداً على أنه لم يُتهم مطلقاً بأي مخالفة، كما لا تشير الوثائق المفرج عنها إلى تورطه في الجرائم الجنسية المنسوبة لإبستين.

ملايين الصفحات

وتأتي هذه المعلومات ضمن دفعة ضخمة من الوثائق، تتجاوز ثلاثة ملايين صفحة، كشفت عنها وزارة العدل أخيراً، وتضمنت أيضاً أسماء شخصيات اقتصادية وسياسية بارزة، من بينهم إيلون ماسك وبيل غيتس، في وقت يتواصل الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن مدى شفافية الكشف الكامل عن شبكة علاقات إبستين.