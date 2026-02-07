أعرب المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ثمين الخيطان، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن طائرات إسرائيلية رشت مواد كيميائية على أراضٍ زراعية في جنوب لبنان، قرب الخط الأزرق الفاصل بين البلدين.

وأكد الخيطان أن هذه الأعمال، إذا تأكدت، تعد «مقلقة للغاية» في سياق القانون الدولي الإنساني، وتستدعي تحقيقاً فورياً لتحديد طبيعة هذه المواد، مشدداً على أن الهجمات على الأراضي الزراعية والإمدادات الغذائية تشكل خطراً إنسانياً جسيماً، بالإضافة إلى تهديد خطير للبيئة وحياة المدنيين.

"اليونيفيل" ترفض ممارسات إسرائيل

وكشفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أن الجيش الإسرائيلي أبلغها مسبقاً بأنه سينفذ نشاطاً جوياً لإسقاط ما وصفه بـ«مادة كيميائية غير سامة» فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق، لكن "اليونيفيل" وصفت هذا النشاط بأنه «غير مقبول» ومخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت تقارير لبنانية بأن المادة المستخدمة هي مبيد أعشاب «غليفوسات»، بتركيزات تصل من 20 إلى 30 ضعف المستويات المقبولة، مما أثار مخاوف من تأثيرات صحية وبيئية طويلة الأمد.

انتهاك إسرائيلي مستمر

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة على علم بهذه التقارير، وأن استخدام مبيدات الأعشاب يثير تساؤلات حول آثارها على الأراضي الزراعية المحلية، وكيفية تأثير ذلك على عودة المدنيين إلى ديارهم ومصادر رزقهم.

ودعا دوجاريك الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن أي نشاط إسرائيلي شمال الخط الأزرق يُعد انتهاكاً للقرار 1701، وأن "اليونيفيل" ستستمر في التواصل مع السلطات اللبنانية.

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا الفعل، واصفاً إياه بـ«جريمة بيئية وصحية» ضد المواطنين اللبنانيين وأراضيهم، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بوقف مثل هذه الهجمات، كما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية نيتها تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.

تهديد محتمل بالسرطان للبنانيين

ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، يُصنف الـ"غليفوسات" كـ«مادة محتملة الإصابة بالسرطان»، وقد تسبب أضراراً بيئية طويلة الأمد للتربة والمياه والزراعة.

وأشارت منظمات حقوقية مثل يورو-ميد هيومن رايتس مونيتور إلى أن مثل هذه الأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب، لأنها تستهدف مصادر الرزق المدنية وتمنع عودة النازحين، كما أن المنطقة الجنوبية اللبنانية تعاني بالفعل من أضرار زراعية تقدر بملايين الدولارات جراء النزاعات السابقة.