جدَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي التأكيد على التزام الدولة بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية العادلة، من خلال الحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية من السعودية، وبتمثيل شامل دون إقصاء أو تهميش، بعيداً عن منطق القوة والإكراه، أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها، وتضر بمستقبلها.



وأعرب خلال لقائه، اليوم (السبت) في الرياض، قيادات السلطة المحلية والشخصيات العسكرية والأمنية والسياسية والاجتماعية في محافظة الضالع عن تقديره العميق لاستجابة الأشقاء في السعودية لطلب استضافة ورعاية مؤتمر الحوار الجنوبي، لبحث التصورات العادلة للقضية الجنوبية ضمن إطار الحل السياسي الشامل في البلاد، مثمناً الدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة كشريك إستراتيجي في مسار عملية البناء والتنمية على المستويات كافة.



وأكد أن المرحلة القادمة في اليمن ستمثل فرصة حقيقية لفتح أفق جديد من الاستقرار، وتحسين الخدمات الأساسية، واستكمال برنامج التعافي الاقتصادي.



وأفاد العليمي بأن القرارات السيادية التي اتخذت أخيراً فرضتها مقتضيات الحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية السكينة العامة والمركز القانوني للدولة، وسلامة أراضيها، فضلاً عن إنقاذ مكاسب القضية الجنوبية التي تحققت خلال الفترة الماضية.



وقال إن المرحلة القادمة تتطلب الاستفادة من دروس الماضي، وحشد كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

ونوه بمواقف أبناء محافظة الضالع الشجاعة وأدوارهم الوطنية المشرفة وتضحياتهم الجسيمة دفاعاً عن الكرامة، والنظام الجمهوري، مؤكداً أن هذه المحافظة ستبقى حاجز صد متقدم لردع التهديد الإمامي، وجزءاً أصيلًا من مرحلة التغيير، والبناء، والتنمية. ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ما سطره ابناء الضالع من انتصارات وبطولات خالدة في التصدي لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكداً أن محافظة الضالع، ستظل في صدارة أولويات الدولة خدمياً وتنموياً، بما في ذلك تمكين ابنائها من المشاركة الفاعلة في صنع القرار على المستويين المحلي والمركزي.