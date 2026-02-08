أثارت لقطات مصوّرة جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة في الشارع المصري، بعدما أظهرت امرأة تعتدي بعنف مفرط على امرأة مسنّة باستخدام عصا خشبية، في مشهد وُصف بأنه «قاسٍ وصادم» ويجرد فاعلته من أبسط معاني الرحمة.

وبتحرك عاجل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات الواقعة، رغم عدم تلقي أي بلاغ رسمي بشأنها، إذ قادت التحريات إلى تحديد هوية الطرفين الظاهرين في المقطع، وتبيّن أنهما أم مسنّة وابنتها، وتقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية المصرية.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على الابنة المتهمة، وضُبطت بحوزتها العصا المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتها أمام جهات التحقيق، أدلت باعترافات صادمة كشفت عن دافع لا يقل قسوة عن المشهد نفسه.

وقالت المتهمة إن اعتداءها جاء بدافع منع والدتها من الجلوس المتكرر أمام المنزل، مؤكدة أنها استخدمت الضرب لإجبارها على الدخول، في تبرير أثار موجة استنكار واسعة لما يحمله من قسوة وتجرد من مشاعر البر والإنسانية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وسط مطالبات رقمية بتوقيع أقصى العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في إيذاء كبار السن، في جرائم تهز القيم الإنسانية قبل أن تخالف القانون.