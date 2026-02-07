حذّر رئيس لجنة الاستثمار الرياضي والفعاليات بمجلس الأعمال السعودي الإسباني، عبدالهادي الحبابي، من خطورة التعامل مع ملف كريستيانو رونالدو ونادي النصر بمنطق الصمت أو البيانات العامة، مؤكداً أن القضية تجاوزت إطار لاعب ونادٍ، وأصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية إدارة الدوري وصورته الاستثمارية عالمياً.



وقال لـ«عكاظ» إن قدوم كريستيانو رونالدو إلى النصر حمل معه مشروعاً رياضياً متكاملاً غيّر معادلة الدوري، ورفع قيمته السوقية، وجذب لاعبين واستثمارات دولية، وأسهم في تسويق المملكة سياحياً ورياضياً في كل ظهور، حتى أصبح يعلن انتماءه للسعودية في أكثر من مناسبة أمام الإعلام العالمي. وأضاف أن قرار التجديد جاء بناءً على تعهدات واضحة بتشكيل فريق قادر على المنافسة ومنحه صلاحيات إدارية كاملة، وهو ما انعكس ميدانياً بصدارة النصر وتحقيق سلسلة انتصارات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدوري.



وأشار الحبابي إلى أن المشهد تغيّر بعد ذلك بسحب الصلاحيات وتوقف التعزيزات في الفترة الشتوية خلافاً للالتزامات المعلنة، في وقت حصل فريق منافس على دعم استثنائي بعدد تعاقدات غير مسبوقة، ما أخلّ بتكافؤ الفرص وأثار تساؤلات مشروعة داخل وخارج المملكة. وأكد أن موقف رونالدو جاء اعتراضاً مؤسسياً على الإخلال بالوعود واختلال ميزان الدعم، دون أي ظهور إعلامي أو تصريحات، بينما تصدر الحدث عناوين الإعلام الدولي وفتح باب التأويل حول طريقة إدارة الدوري.



وطالب الحبابي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، وإصدار تقرير تفصيلي يوضح أرقام الدعم لجميع الأندية دون استثناء، وتحميل المسؤولية كاملة لمن تسبب في هذا الخلل، أو محاسبة كريستيانو رونالدو في حال ثبوت تجاوزه، حفاظاً على سمعة الدوري، وحماية لثقة المستثمرين، وتأكيداً على أن الاحترافية تُقاس بالأرقام والحوكمة قبل الشعارات.