تحوّل طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية، عصر الجمعة، إلى مشهد مرعب بعد وقوع انفجار عنيف في إحدى السيارات أثناء سيرها، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم أربك حركة المرور وبثّ حالة من الذعر بين السائقين.

وبحسب ما أفادت به قناة "7News Miami" المحلية، وقع الحادث المروّع على الطريق السريع رقم (95) في مدينة بومبانو بيتش، الأمر الذي دفع السلطات إلى إغلاق جميع المسارات المتجهة شمالاً كإجراء احترازي.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرات مراقبة المرور لحظة الانفجار قرب طريق "كوبانز"، وذلك بعد الساعة 1:30 ظهراً بقليل، حيث تحولت السيارة خلال ثوانٍ إلى كتلة من اللهب والدخان الكثيف.

وسارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال وقت قصير، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية، في وقت لا تزال فيه السلطات الأمريكية تحقق لمعرفة أسباب الانفجار التي لم تُكشف حتى الآن.