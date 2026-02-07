حسم التعادل الإيجابي (1 - 1) مواجهة التعاون وضيفه الخليج، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي التعاون ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ(21) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».



وسجَّل الخليج هدف التقدُّم عن طريق لاعبه جوشوا كينغ عند الدقيقة (20)، وتمكَّن التعاون من تعديل النتيجة عن طريق لاعبه روجر مارتينيز عند الدقيقة (49)، لتنتهي أحداث اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.



وبهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى (39) نقطة في المركز الخامس، كما رفع الخليج رصيده إلى (26) نقطة في المركز التاسع مؤقتاً، لحين اختتام مباريات الجولة.