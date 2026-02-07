أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، رسمياً انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي (السوبرليغ)، في خطوة رسمية تأتي بعد فترة من التباعد التدريجي عن المشروع الذي أطلقه رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.



وجاء في بيان النادي: «يُعلن نادي برشلونة اليوم أنه قد أبلغ رسمياً شركة دوري السوبر الأوروبي (السوبرليغ) وباقي الأندية المشاركة بقرار انسحابه من المشروع»، مؤكداً بذلك نهاية مشاركة النادي الكتالوني في المبادرة المثيرة للجدل منذ إطلاقها في أبريل 2021.



وكان برشلونة، إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس، من بين آخر الأندية الملتزمة بالمشروع بعد أن انسحب 9 من الأعضاء المؤسسين البالغ عددها 12 نادياً خلال 48 ساعة من الإعلان الأول. وقد عزز هذا القرار التباعد بين برشلونة وريال مدريد على المستوى المؤسسي، خصوصاً في ظل تدهور العلاقات بين الناديين خلال الأشهر الماضية.



يُذكر أن دوري السوبر الأوروبي (السوبرليغ) طرح مسابقةً بديلةً لدوري أبطال أوروبا؛ بهدف منح الأندية الكبرى مزيداً من السيطرة على الإيرادات، لكن الفكرة قوبلت برد فعل شعبي ورسمي شديد الرفض، إذ اعتبرت تهديداً لتوازن المنافسة في كرة القدم الأوروبية.



وأكدت المصادر أن قرار برشلونة جاء بعد تقييم شامل للوضع القانوني والرياضي، ومع مراعاة مصالح النادي وجماهيره، إضافة إلى تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ورابطة الأندية الأوروبية (ECA)، التي يقودها رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.



بهذا الانسحاب، يصبح ريال مدريد النادي الوحيد المتبقي متمسكاً بالمشروع، في وقت يظل فيه مستقبل دوري السوبر الأوروبي (السوبرليغ) محل شك كبير وسط رفض شبه كامل من الأندية الأوروبية والهيئات الرسمية.



يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه النادي الكتالوني من تحديات مالية، ويزيد من حدة التنافس المؤسسي مع ريال مدريد، خصوصاً في ضوء النزاعات القانونية السابقة المتعلقة بالتحكيم والسيطرة على مسابقات الأندية الأوروبية.