أعرب نادي الاتحاد، عبر بيان نشره اليوم على حسابه في منصة «X»، عن استيائه من الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي النصر، والتي أثرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته، بعد تجاهل احتساب كُلٍّ من ركلتي جزاء واضحتين ومستحقتين لصالح الفريق، ما حرم النادي من حقوقه المشروعة داخل أرض الملعب.

وأكد النادي في بيانه أن إحدى هذه الحالات كانت واضحة وصريحة، كما أظهرت المراجعات عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أحقية احتسابها، إلا أنه لم يتم الأخذ بذلك، وهو ما يثير الاستغراب حول آلية الاستفادة المثلى من التقنية لضمان تصحيح القرارات المؤثرة.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من حرص النادي على عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، فإنه يطالب اللجان المعنية بضرورة مراجعة هذه الحالات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدالة ونزاهة التحكيم، والحفاظ على مصداقية المسابقة وثقة الجمهور.