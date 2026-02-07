افتتح رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ25 ميلانو-كورتينا 2026، وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي الذي أُقيم على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، بحضور رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، ووزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، ورئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، ورئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وقادة المنظمات الدولية، وأعضاء الحركة الأولمبية من مختلف دول العالم.



وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية وموسيقية مميزة عكست الإرث التاريخي والثقافي لجمهورية إيطاليا، إلى جانب طابور عرض الدول المشاركة في هذه النسخة من الألعاب الأولمبية الشتوية، إيذاناً بانطلاق المنافسات الرسمية للدورة.



وتشرف لاعب المنتخب السعودي للتزلج الريفي راكان علي رضا برفع علم المملكة في حفل الافتتاح، في لحظة وطنية جسدت الحضور السعودي المتنامي في المحافل الأولمبية العالمية.



من جانبه، عبر راكان علي رضا عن فخره واعتزازه بحمل علم المملكة في هذا الحدث الأولمبي الكبير، مؤكداً أن هذه اللحظة تمثل شرفاً ومسؤولية وطنية، وحلماً يراود كل رياضي، متطلعاً إلى تقديم مشاركة مشرّفة تعكس تطور الرياضة السعودية وحضورها المتزايد على الساحة الأولمبية الشتوية.



يُذكر أن الدورة تشهد مشاركة أكثر من 2900 رياضي ورياضية يمثلون ما يزيد على 90 لجنة أولمبية وطنية من مختلف دول العالم، يتنافسون في 16 رياضة أولمبية شتوية ضمن برنامج يشمل أكثر من 100 مسابقة ميدالية.



من جهة أخرى، التقى وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خيراردو ويرثن في مقر إقامته في ميلانو، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية واللجنة الأولمبية الدولية في ظل قيادتها الجديدة، إلى جانب مناقشة تفعيل دور المملكة في دعم برامج ومبادرات اللجنة الأولمبية الدولية حول العالم.