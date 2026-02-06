قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس بحبس رجل الأعمال المصري أمير الهلالي –المعروف إعلامياً بـ«مستريح السيارات»– لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه المصاريف القضائية، ووضع كفالة قدرها 300 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

جاء الحكم في إحدى القضايا المتعددة المرفوعة ضد الهلالي بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات أجنبية بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق المحلية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل اسم شركته ومقرها الفاخر في التجمع الخامس لإيهام الضحايا بقدرته على توفير سيارات مستوردة (مثل مرسيدس وغيرها) بأسعار مغرية، مقابل دفع مبالغ مقدمة بالعملة الأجنبية أو المحلية، دون تسليم السيارات أو رد المبالغ.

وتعود أزمة «مستريح السيارات» إلى عام 2023–2024، حيث أسس أمير الهلالي شركة «ليمانز جروب» التي روّج لها كشركة متخصصة في استيراد السيارات بأسعار تنافسية، وقد تمكن من جمع مبالغ طائلة من مئات العملاء، تقدّر بنحو ملياري جنيه بحسب تصريحات محامي الضحايا، قبل أن يغادر البلاد هارباً في منتصف 2025.

أساليب احتيالية منظمة

ووفقاً للتحقيقات، استخدمت الشركة أساليب احتيالية منظمة شملت عرض عقود وكالة رسمية مزعومة، وإيهام العملاء بوجود تسهيلات جمركية وعلاقات مع موزعين خارجيين، ودفع بعض الضحايا لجلب عملاء جدد مقابل وعود بتخفيضات إضافية، وإصدار شيكات دون رصيد لاحقاً لإيهام الضحايا بجدية التعامل.

وسبق أن صدرت عدة أحكام غيابية ضد الهلالي في قضايا مشابهة، منها حبس 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد، وحكم آخر بالحبس 3 سنوات مع كفالة 500 ألف جنيه، وبعد هروبه، تم إدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول، ثم أُلقي القبض عليه في دولة الإمارات في يونيو 2025، وتم تسليمه للسلطات المصرية عبر الإنتربول والتنسيق بين النيابة العامة وإدارة التعاون الدولي.

ويواجه الهلالي حالياً نحو 50 قضية نصب وشيكات دون رصيد واتجار غير مشروع، ويقدر إجمالي الأحكام الصادرة ضده سابقاً بالحبس نحو 35 عاماً في مجموع القضايا المثبتة حتى الآن.