والدة مبابي تتقاضى أكثر من 7 نجوم في الريال.. كم تكسب؟

لا يقتصر دور فايزة العماري في حياة نجلها كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على الأمومة فقط، بل تعد العقل المدبر وراء إدارة مسيرته المهنية والمالية، وهو دور يجعلها تحقق أرباحاً تفوق دخل عدد كبير من الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، نقلاً عن تقارير برتغالية، فإن مبابي هو الأعلى أجراً في ريال مدريد، حيث يتقاضى راتباً إجمالياً قدره 31 مليون يورو في الموسم الواحد بعد انضمامه إلى النادي الإسباني في 2024 بصفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

راتب خيالي يفوق 7 لاعبين في الريال

وأضافت أن فايزة العماري، صاحبة الأصول الجزائرية، تحصل على 4.5 مليون يورو صافية سنوياً مقابل عملها كوكيلة أعمال نجلها، وهذا مبلغ مالي ضخم للغاية يفوق دخل 7 لاعبين في ريال مدريد، هم: راؤول أسينسيو، فرانكو ماستانتونو، غونزالو غارسيا، أندري لونين، فران غارسيا، أردا غولر، وإبراهيم دياز.

العقل المدبر

وأوضحت الصحيفة أن فايزة العماري لعبت دوراً حاسماً في مسيرة ابنها على المستويين الشخصي والمهني، كما تدخلت في نزاعه القانوني مع باريس سان جيرمان، وهي قضية حساسة انتهت بإلزام النادي الفرنسي بدفع 60 مليون يورو كأجور ومكافآت غير مدفوعة.