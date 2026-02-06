هل يطول غياب «رونالدو» عن تمثيل فريق النصر؟ سؤال يدور في أذهان أنصار اللاعب بمختلف ميولهم، بعد أن غاب عن المباراة للمرة الثانية على التوالي، وسط تقارير صحفية تشير إلى شعوره بالغضب بسبب انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الهلال، إضافة إلى عدم تدعيم صفوف النصر بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما قد يؤثر على حظوظ «العالمي» في المنافسة على لقب الدوري، رغم أن الفارق نقطة عن متصدر الدوري الهلال.

وحرص جمهور نادي النصر على دعم «رونالدو» في اللقاء الذي جمعهم بالاتحاد في قمة مواجهات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض وانتهى نصراوياً بهدفين دون رد.

رسالة وفاء من المدرجات

وفي الدقيقة السابعة من اللقاء، رفع جمهور النصر لافتات تحمل اسم ورقم قميص رونالدو (7) مع ترديد اسمه، في رسالة دعم واضحة لقائد الفريق.

أرقام تاريخية مع العالمي

وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر مطلع عام 2023 في صفقة مدوية جذبت أنظار العالم، ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 117 هدفاً في مختلف المسابقات، ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله (115 هدفاً).