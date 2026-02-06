حقق نادي النصر فوزاً ثميناً على ضيفه الاتحاد بهدفين دون رد في قمة مواجهات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.



وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية بين الفريقين، قبل أن ينجح النصر في التسجيل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، إذ افتتح اللاعب ساديو ماني التسجيل لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة (84). وفي الوقت بدل الضائع، عزز اللاعب أنجيلو تقدم النصر بإحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة (90+6)، ليؤكد فوز فريقه وحسم النقاط الثلاث.



وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى (49) نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وتجمد رصيد الاتحاد عند (34) نقطة في المركز السابع.