تأهل فريقا جامعتي الملك عبدالعزيز والإسلامية إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة السلة في موسمه الـ16 لبطولاته المقامة حالياً في المدينة المنورة.



وكسب فريق جامعة الملك عبدالعزيز جامعة طيبة بنتيجة (52-50) في نصف النهائي الأول الذي أقيم في صالة نادي الأنصار، التي شهدت المواجهة الثانية من هذا الدور وانتهى بفوز فريق الجامعة الإسلامية «المستضيف» على جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بنتيجة (69-56).



وتختتم غداً منافسات البطولة بإقامة مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين جامعتي طيبة والإمام عبدالرحمن بن فيصل، تليها المباراة النهائية للبطولة لتحديد بطل دوري الجامعات لكرة السلة بين الجامعة الإسلامية وجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك في صالة نادي الأنصار.