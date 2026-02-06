في واقعة مأساوية تحولت ليلة العمر إلى كابوس وانقلب الفرح إلى مأتم، حيث شهد مركز بني مزار محافظة المنيا جنوب مصر اليوم (الخميس) حادثة مرورية مروعة أثناء سير موكب زفاف، أسفر عن مصرع عروس في الحال، وإصابة زوجها (العريس) وآخرين بإصابات متفاوتة، بعد انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها.

ووفقًا لتفاصيل الواقعة، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية شلقام بدائرة مركز بني مزار، أثناء توجه العروسين وزفافهما.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع العروس متأثرة بإصاباتها البالغة جراء الحادثة، فيما أصيب العريس (زوجها) وسائق السيارة وشخص آخر بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي ببني مزار، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف طبي.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحادثة نجمت عن انقلاب السيارة لأسباب يجري التحقيق فيها، وسط شبهات بفقدان السيطرة أو السرعة الزائدة أثناء سير الموكب الزفافي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة الجثة وسماع أقوال المصابين والشهود.

الحادثة أثارت حالة من الحزن الشديد في القرية والمنطقة المحيطة، حيث تحول فرح الزفاف إلى مأتم في لحظات، وسط تعاطف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا على مأساة «فرحة لم تكتمل».