لقي 18 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم (الخميس)، جراء انفجار وقع في منجم غير شرعي للفحم في ولاية ميغالايا بشمال شرق الهند.

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في ميغالايا كونراد سانغما إجراء تحقيق معمق في الحادثة لتحديد المسؤوليات.

وقام عناصر الإسعاف بتفتيش المنجم الواقع في منطقة إيست جاينتيا هيلز بحثاً عن عمال آخرين قد يكونون عالقين في الداخل.

وغالباً ما تكون المناجم غير الشرعية عبارة عن مواقع محفورة في باطن الأرض بشكل عمودي، خصوصاً على أطراف تلال تتفرع إلى أنفاق ضيقة بغية الوصول إلى الفحم والمعادن لاستخراجها.

وكانت محكمة فيدرالية حظرت استغلال هذا النوع من المناجم في ميغالايا سنة 2014، بعدما اشتكت مجتمعات محلية من أنها تلوث مصادر المياه وتشكل خطراً على البشر، غير أن هذه الأنشطة ما زالت منتشرة على نطاق واسع في ولاية ميغالايا.