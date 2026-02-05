التقى الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم (الخميس) في قصر المؤتمرات بالعاصمة دمشق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وذلك على هامش حفل افتتاح معرض دمشق الدولي للكتاب 2026، الذي تحلّ فيه المملكة ضيف شرف.

ونقل وزير الثقافة في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى أخيهما الرئيس السوري، وخالص تمنياتهما له بموفور الصحة والسعادة، وللجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء. وهنأ وزير الثقافة الرئيس بمناسبة إقامة معرض دمشق الدولي للكتاب 2026.

وتضمّن اللقاءُ التأكيدَ على عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، وأهمية التعاون الثقافي المشترك.

حضر اللقاء من الجانب السعودي المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، والمستشار بالديوان الملكي عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.

كما حضر اللقاء عدد من المثقفين السعوديين المشاركين في معرض دمشق الدولي للكتاب 2026.