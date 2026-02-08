أعلن نادي النجمة إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البرتغالي ماريو سيلفا وطاقمه التدريبي، مقدّماً شكره وتقديره على الجهود التي بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق، ومتمنياً له التوفيق في مسيرته التدريبية القادمة.



وفي السياق ذاته، كشفت إدارة النادي عن التعاقد مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة القادمة، في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار وتحسين نتائج الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين.



وكان المدرب المقال ماريو سيلفا قد تولى تدريب النجمة في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق للصعود من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى إلى دوري روشن للمحترفين، إلا أن نتائج الفريق هذا الموسم لم تكن على مستوى الطموحات، إذ قاد الفريق في 22 مباراة، حقق خلالها فوزاً وحيداً جاء في بطولة كأس الملك أمام ضمك، إلى جانب 5 تعادلات و16 خسارة، دون تحقيق أي انتصار في منافسات الدوري.



ويملك المدرب الجديد نيستور إل مايسترو تجربة سابقة في الكرة السعودية، إذ سبق له تدريب التعاون خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وقاد الفريق في 12 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادلاً واحداً، مقابل 5 خسائر.