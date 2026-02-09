انتزع مانشستر سيتي فوزاً قاتلاً من مضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الأحد) على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

تقدم ليفربول.. ورد سريع للسيتي

افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 74 من ركلة حرة نفذها دومينيك سوبوسلاي بقوة مذهلة، استقرت في الزاوية اليسرى لحارس مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما.

ولم يتأخر رد مانشستر سيتي، إذ أدرك التعادل بعد 10 دقائق، عندما مرر إيرلينغ هالاند الكرة برأسه فوق دفاع ليفربول، لينفرد برناردو سيلفا بالحارس أليسون بيكر ويسدد الكرة داخل الشباك.

ركلة جزاء تحسم «الريمونتادا»

واكتملت «ريمونتادا» السيتي في الدقيقة 90+3، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء نفذها هالاند بنجاح على يمين أليسون بيكر.

طرد في اللحظات الأخيرة

وفي الثواني الأخيرة من اللقاء، تعرض دومينيك سوبوسلاي للطرد بعد شده قميص إيرلينغ هالاند، وسط حسرة جماهير ليفربول في المدرجات.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليغ، مقلصاً الفارق إلى ست نقاط مع أرسنال المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، بعد تلقيه الهزيمة الثامنة هذا الموسم.