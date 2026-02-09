اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس (الأحد) على ملعب «بارك دي برانس» ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ديمبلي يتألق بثنائية

فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات «الكلاسيكو» منذ البداية، وتقدم بالهدف الأول عن طريقه نجمه عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 37.

3 أهداف في 10 دقائق

وفي الشوط الثاني، زاد لاعب مارسيليا فاكوندو ميدينا، أوجاع فريقه بتسجيل هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.

ووقع البديل خفيتشا كفاراتسخيليا على رابع أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 66، قبل أن يختتم كانغ إن لي على الهدف الخامس للعملاق الباريسي في الدقيقة 74.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة استعاد باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، بفارق نقطتين عن لانس الذي تراجع إلى المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة في المركز الرابع، بعد تلقيه الهزيمة السادسة هذا الموسم.