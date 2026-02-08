تعود الفنانة المصرية ميار الببلاوي إلى واجهة الجدل القضائي، بعدما طالبت بتعويض مالي ضخم قدره 5.7 مليون جنيه من الداعية الإسلامي محمد أبوبكر، على خلفية قضية السب والقذف التي شغلت الرأي العام وأروقة المحاكم خلال الأشهر الماضية.

وتنظر المحكمة المختصة، اليوم (الأحد)، أولى جلسات دعوى التعويض التي تقدمت بها الببلاوي، مستندة إلى حكم نهائي وبات صادر من محكمة النقض، قضى برفض الطعن المقدم من دفاع الداعية محمد أبوبكر، وتثبيت إدانته في القضية.

وأوضحت مصادر قانونية أن لجوء ميار الببلاوي إلى دعوى التعويض جاء بعد إسدال الستار على المسار الجنائي للقضية، إذ أصبح الحكم الصادر ضد الداعية محمد أبوبكر نهائياً، ما يمنحها (قانونياً) الحق في المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بها.

ودفع محامو الفنانة في صحيفة الدعوى بأن موكلتهم تعرضت لتشهير علني واسع، تسبب في أضرار جسيمة على المستوى الشخصي والأسري، فضلاً عن الإساءة لسمعتها الفنية والاجتماعية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تبادل اتهامات حادة بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ثبت (وفق حيثيات الحكم) قيام الداعية المصري محمد أبوبكر بنشر مقطع مصور على صفحته الشخصية تضمّن عبارات سب وقذف بحق ميار الببلاوي، شملت اتهامات تمس الشرف والعرض، وهو ما اعتبرته المحكمة إساءة علنية مكتملة الأركان.

وفي المقابل، أقرت المحكمة بأن ميار الببلاوي بدورها وجهت عبارات سب وقذف للداعية محمد أبوبكر عبر حساباتها، ما دفع المحكمة في وقت سابق لإدانة الطرفين، مع توقيع غرامات مالية وتعويض مبدئي قدره 50 ألف جنيه لكل طرف.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت في وقت سابق حكماً بحبس الداعية محمد أبوبكر شهرين، قبل أن تلغي محكمة المستأنف حكم الحبس، وتُبقي على الغرامة المالية، فيما غرّمت الفنانة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه.

إلا أن حكم محكمة النقض الأخير حسم الجدل، وثبّت الإدانة، فاتحاً الباب أمام المعركة الأثقل حول التعويض المدني بالملايين.

ويرى مراقبون أن جلسة اليوم قد تكون بداية فصل جديد من النزاع، لا سيما مع الرقم الكبير المطلوب كتعويض، الذي يعكس (بحسب مقربين من الملف) حجم الضرر الذي ترى الفنانة أنها تعرضت له.

وبينما يترقب الوسطان الفني والدعوي ما ستسفر عنه جلسات التعويض، تبقى القضية نموذجاً صارخاً لتصاعد النزاعات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى معارك قضائية ثقيلة الكلفة.