إلهام شاهين تُرشّح شيرين عبدالوهاب لتقديم تتر غناء عمل سيرتها الذاتية

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، موقفها حال تقديم عمل درامي يتناول سيرتها الذاتية، مشيرة إلى أنها لا تُمانع، وترشح ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين؛ لتجسيد دورها.

عنوان سيرتها الذاتية

وأشارت إلهام شاهين، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن العمل قد يحمل عنوان «الجريئة» أو «المتمردة»، في إشارة إلى ما واجهته من تحديات وصعوبات طوال مسيرتها الشخصية والفنية.



شيرين عبدالوهاب تغني تتر العمل

كما أعربت إلهام شاهين عن أمنيتها بأن تتولى المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب غناء تتر المسلسل في حال تنفيذ فكرة العمل.

غياب إلهام شاهين عن الدراما

وفي سياق مختلف، تغيب إلهام شاهين عن منافسات موسم دراما رمضان 2026 بعد مشاركتها في مسلسل «سيد الناس» العام الماضي، وجاء قرارها نتيجة لعدم وجود سنياريو جيد يجذبها لشخصية مختلفة تقدمها.

أبطال مسلسل سيد الناس

يشار إلى أن مسلسل «سيد الناس»، الذي يعد آخر أعمالها الدرامية، جمع مجموعة من النجوم، منهم عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى وآخرون، والعمل من إخراج محمد سامي.