كشفت قناة «MBC مصر» البوستر الرسمي لبرنامج المقالب الجديد الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، المقرر عرضه خلال موسم رمضان، في خطوة تشويقية أثارت فضول الجمهور حول طبيعة المقلب وأحداث الموسم الجديد.

تفاصيل البوستر

وظهر رامز جلال في البوستر مرتدياً جاكيت جلدياً باللون الأحمر اللامع، مع تغيير واضح في لون شعره، وبجواره شمبانزي، فيما بدا ممسكاً بأداة توحي بوجود سلاح، ما فتح باب التكهنات بين المتابعين حول فكرة البرنامج والمواقف التي سيقع فيها الضيوف خلال الحلقات.

انتظار الإعلان الرسمي

ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة القادمة الكشف عن اسم البرنامج وتفاصيل فكرته، إضافة إلى قائمة الضيوف المشاركين، قبل انطلاق عرضه ضمن خريطة برامج رمضان القادمة.

تفاعل على مواقع التواصل

وأثار البوستر ردود فعل متباينة بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من عبّر عن حماسه لمتابعة المقالب الجديدة، وآخرين تداولوا البوستر بطابع ساخر في انتظار ما سيحمله الموسم الجديد من مفاجآت.

نشاط سينمائي جديد

وعلى الجانب السينمائي، يستعد رامز جلال لطرح فيلم جديد بعنوان «بيج رامي» خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.