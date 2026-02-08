أثار الفنان وائل عوني، نجم فريق «مسرح مصر»، حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول منشورات تزعم اعتناقه الإسلام مجددًا وإشهار ذلك داخل جامع الأزهر، في رواية سرعان ما انتشرت وأشعلت مواقع السوشيال ميديا.

الحقيقة كاملة



وكشفت مصادر مقربة أن هذه المزاعم لا تمت للحقيقة بصلة، إذ إن وائل عوني مسلم الديانة من الأساس، وسبق له أداء مناسك العمرة منذ سنوات، كما نشر قبل عامين صورًا له بملابس الإحرام عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، ما يدحض الشائعات المتداولة.

رد ساخر



وعلّق وائل عوني على ما أُثير حوله بأسلوب ساخر، قائلًا: «طيب والله مانا رادد»، قبل أن يوضح الأمر بشكل مباشر: «يا جماعة أنا مسلم والله وموحد ربنا واسمي وائل السيد أحمد.. هو حد قالكم إني كنت بوذي؟.. مش عارف إيه كم الإشاعات المغرضة اللي بتظهر عليا دي»، في إشارة إلى استيائه من حجم الشائعات المتداولة.

تريند السوشيال ميديا



وتصدّر وائل عوني قائمة «التريند» على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها «فيسبوك» و«تيك توك»، بعد انتشار الشائعة المغلوطة حول ديانته، ما دفعه للرد وتوضيح الحقيقة لجمهوره.

حضور فني مستمر



على الصعيد الفني، يشارك وائل عوني في بطولة مسلسل «إفراج» للفنان عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2026.

محطات في مشواره الفني



وُلد وائل عوني في الإسكندرية في 11 سبتمبر 1983، وبدأ مشواره الفني خلال المرحلة الجامعية من خلال الأنشطة المسرحية، قبل أن يبرز بموهبته التمثيلية في عدد من الأعمال المتنوعة، من بينها مسرحيات «مسرح مصر» و«تياترو مصر»، ومسلسلات «راجل وست ستات»، «الكبير أوي»، «اللعبة»، و«أفراح إبليس»، إلى جانب أفلام «1000 مبروك»، «فاصل ونعود»، و«من أجل زيكو».