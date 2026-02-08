مي سليم تودع «روج أسود» بعد تصوير عامين.. والعرض في رمضان

انتهت الفنانة المصرية مي سليم من تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل «روج أسود» بعد استئناف العمل عقب توقف طويل، لتودّع المشروع الذي استغرق تصويره أكثر من عامين، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان.

قضية سرقة الأعضاء في إطار إنساني

تقدم مي خلال المسلسل تجربة درامية بطابع اجتماعي إنساني، إذ يناقش العمل قضية سرقة الأعضاء البشرية من خلال قصة واقعية تكشف معاناة إنسانية وجوانب مظلمة من هذه الظاهرة.

شخصية ريم ومأساة الخداع

تجسد مي سليم شخصية ريم، وهي فتاة بسيطة تعيش ظروفاً قاسية مع والدتها، تدخل في زواج ينتهي بمأساة بعدما يخدعها زوجها ويسرق كليتها، قبل أن يتركها تواجه معاناة نفسية وجسدية صعبة، في قصة مستوحاة من أحداث حقيقية.

قصص نسائية داخل محكمة الأسرة

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من القصص النسائية المأخوذة من وقائع حقيقية، تتقاطع داخل محكمة الأسرة، لتسلّط الضوء على أزمات ومشكلات اجتماعية ونفسية معقدة.

أبطال العمل وموعد العرض

يتكون المسلسل من 30 حلقة، بمشاركة عدد من الفنانين، منهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، أحمد فهيم، وهو من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.