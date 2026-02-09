تقديم الأشخاص يعكس الذوق الاجتماعي والاحترافي، وفي ما يلي 5 خطوات أساسية تساعد على ترك انطباع إيجابي محترم:

ذكر الاسم

توضيح الصفة

بيان العلاقة

الترحيب اللطيف

فتح الحوار