تقديم الأشخاص يعكس الذوق الاجتماعي والاحترافي، وفي ما يلي 5 خطوات أساسية تساعد على ترك انطباع إيجابي محترم:
ذكر الاسم
توضيح الصفة
بيان العلاقة
الترحيب اللطيف
فتح الحوار
Introducing people reflects social and professional taste, and here are 5 essential steps to help leave a respectful positive impression:
State the name
Clarify the title
Explain the relationship
Offer a warm welcome
Open the dialogue