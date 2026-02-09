دعا دبلوماسي أمريكي القيادة السياسية في إقليم كردستان إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنجاح العملية السياسية والحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق.



وقال القنصل العام الأمريكي في أربيل غويندولين غرين خلال لقاء رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزني، اليوم (الإثنين)، إن الولايات المتحدة تسعى لضمان استقرار العراق والحفاظ على أمنه وهو ما يتطلب إنجاح العملية السياسية.



وبحث بارزاني وغرين أهمية التفاهم والتعاون بين الأطراف السياسية المختلفة في كردستان والخطوات المتخذة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.



واستعرض اللقاء العلاقة بين أربيل وبغداد وآخر مستجدات العملية السياسية، خصوصا ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.



من جهة أخرى، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم، ارتفاع عدد سجناء تنظيم «داعش» المرحلين إلى العراق إلى 4583 سجيناً من العراقيين والسوريين وجنسيات مختلفة.



ونقل الأسبوع الماضي 2250 سجيناً من عناصر التنظيم الإرهابي من الأراضي السورية إلى العراق، براً وجواً وبالتنسيق مع التحالف الدولي من جنسيات متعددة وأُودعوا في مراكز احتجاز محصّنة.



واعتبر أن العراق يتحمّل مسؤولية هذا الملف عن المجتمع الدولي، ما يتطلب تعاوناً من الدول المعنية، لافتاً إلى تشكيل لجنة عليا بإشراف قيادة العمليات المشتركة لإجراء التحقيقات وفق الأطر القانونية، وبإشراف السلطة القضائية العراقية.



يذكر أن العدد المتوقع وصوله يبلغ أكثر من 7000 عنصر من داعش.