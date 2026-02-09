فرضت الغيابات نفسها على خيارات المدير الفني للأهلي ماتياس يايسله قبل مواجهة الوحدة الإماراتي، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ما دفعه إلى إعادة ترتيب أوراقه الفنية وتعويض الأسماء الغائبة بعناصر شابة وجاهزة.

ريان حامد بديلاً لديميرال

وقرر يايسله الاعتماد على ريان حامد لتعويض غياب المدافع التركي ميريح ديميرال، الذي لم يكتمل جاهزيته الفنية والبدنية، فيما وقع الاختيار على صالح أبو الشامات لشغل مركز الجناح الأيمن خلال المواجهة المرتقبة أمام الوحدة الإماراتي اليوم (الإثنين) الساعة 4:45 عصراً، على استاد آل نهيان في أبوظبي.

إصابة تُبعد جالينو

ويفتقد الأهلي أيضاً خدمات الجناح البرازيلي جالينو ويندرسون، بعد تعرضه لإصابة خفيفة أبعدته عن التدريبات الرئيسية، ما حرمه من مرافقة بعثة الفريق التي وصلت إلى أبوظبي استعداداً للقاء.

استدعاء مهاجم الرديف

وفي ظل النقص العددي، اصطحب الجهاز الفني المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، لاعب الفريق الرديف المنضم حديثاً خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز الخيارات الهجومية أمام الوحدة.

تحضيرات في ملعب آل نهيان

وأدى الأهلي تدريبه الختامي أمس (الأحد) على ملعب آل نهيان، الذي يحتضن المباراة، وسط تركيز فني على الجوانب التكتيكية لتعويض الغيابات وضمان الخروج بنتيجة إيجابية.

إصابة عضلية وسجل آسيوي

وكان ديميرال قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الخليج في الجولة الـ17 من الدوري، غاب على إثرها عن مباريات نيوم والاتفاق والهلال والحزم. وشارك المدافع التركي في ثلاث مباريات آسيوية هذا الموسم، فيما خاض جالينو ثلاث مواجهات سجل خلالها هدفاً وصنع هدفين.

تأهل مبكر ومركز متقدم

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، بعدما ضمن التأهل إلى الدور القادم منذ الجولة الماضية، ما يمنحه هامشاً من الطمأنينة قبل لقاء اليوم.