انتقل إلى رحمة الله تعالى، ناصر بن محمد بن لبده، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم (الإثنين) في جامع عبدالله المهيني بالرياض، وسيُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال.



ويُقام العزاء في منزل أخيه الفريق أول فيصل بن لبده بحي عرقة في الرياض.