انتقل إلى رحمة الله تعالى، ناصر بن محمد بن لبده، وسيُصلّى عليه ظهر اليوم (الإثنين) في جامع عبدالله المهيني بالرياض، وسيُوارى جثمانه الثرى في مقبرة الشمال.
ويُقام العزاء في منزل أخيه الفريق أول فيصل بن لبده بحي عرقة في الرياض.
Nasir bin Muhammad bin Labda has passed away, and the funeral prayer will be held today (Monday) at Abdullah Al-Muhaini Mosque in Riyadh. His body will be laid to rest in the Northern Cemetery.
The condolences will be held at the home of his brother, Lieutenant General Faisal bin Labda, in the Arqa neighborhood of Riyadh.