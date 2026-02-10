جراحة تنهي موسم غريليش مع إيفرتون

أعلن نجم نادي إيفرتون الإنجليزي جاك غريليش انتهاء موسمه رسمياً، بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر تعرضه لكسر في قدمه.

رسالة غريليش

وكتب غريليش عبر حسابه على «إنستغرام»: «لم أكن أرغب في أن ينتهي الموسم بهذه الطريقة، لكن هذه هي كرة القدم، أنا محطم».

وأضاف: «أركز الآن على عودتي، سأعود أكثر لياقة وقوة وتحسناً من ذي قبل، الدعم الذي تلقيته منذ انضمامي إلى هذا النادي الرائع يعني لي الكثير».

وختم: «لقد كان الجهاز الفني وزملائي في الفريق، والجماهير، رائعين؛ أحب تمثيل هذا النادي، سأدعم اللاعبين بكل إخلاص، وسأبذل قصارى جهدي للعودة في أسرع وقت ممكن، شكراً لكم مجدداً على كل هذا الحب».

حلم المونديال يتبخر

وباتت فرصة مشاركة غريليش مع منتخب إنجلترا في مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، شبه مستحيلة.

أرقام غريليش

وشارك الجناح الإنجليزي في 22 مباراة بقميص «التوفيز» هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة.