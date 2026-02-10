علق المخرج المصري محمد سامي لأول مرة على خلافه مع الفنانة المصرية عفاف شعيب، بعد أن رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية أمس دعوى التعويض التي أقامتها ضده بتهمة السب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جميع القضايا انتهت لصالحه

أكد سامي عبر حسابه على «فيسبوك» أن جميع الدعاوى القضائية التي رفعتها الفنانة عفاف شعيب ضده خلال العامين الماضيين انتهت لصالحه.

توضيح حول الادعاءات

وأوضح أنه لا يعلم سبب إصرار شعيب على مقاضاته دون مبرر قانوني، مؤكداً أن الإدعاءات بأنها تعرضت للإساءة منه خلال أحد البرامج التلفزيونية لم تحدث، وأن المحاكم حكمت لصالحه نهائياً.

الحلقة المثيرة للجدل

وأشار سامي إلى أن الحلقة التي ادعت فيها شعيب أنه تخلى عنها متاحة «أونلاين»، مؤكداً أنه مستحيل أن يتجاوز في حق امرأة أكبر منه سناً، وأنه يكن الاحترام للفنانة الكبيرة وتاريخها الفني.

خياراته المستقبلية

وأوضح سامي أنه يناقش مع مستشاره القانوني الخطوات القادمة، التي تشمل إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية للتعويض عن التشهير، أو التسامح والمضي قدماً بطريقة ودية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام الفنانة عفاف شعيب للمخرج محمد سامي بسبها والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالإساءة إليها علناً.