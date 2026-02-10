العراق يُنهي ملف قاتل محمد باقر الصدر.. إعدام سعدون القيسي

أعلن العراق أمس (الإثنين)، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي، المُدان بقتل المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية الخاصة بالقضية.

الأمن الوطني: الحكم نُفذ بالكامل

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، تأكيده أن حكم الإعدام نُفّذ بشكل كامل، موضحاً أنه جاء استناداً إلى الجهود الأمنية والاستخبارية التي بذلها الجهاز في التحقيق والمتابعة.

جرائم إنسانية جسيمة

وأوضح المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أن القيسي أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها التورط المباشر في جريمة اغتيال محمد باقر الصدر، إضافة إلى قتل عدد من علماء بيت الحكيم ومواطنين أبرياء، فضلاً عن تنفيذ إعدامات جماعية بحق معارضين.

اعترافات صريحة

وبيّن المتحدث أن القيسي اعترف صراحة بتنفيذ عملية الإعدام بحق الصدر وشقيقته باستخدام سلاحه الشخصي، إلى جانب مشاركته في عمليات إعدام جماعية خلال فترة النظام السابق.

سقوط أحد أبرز قادة الإجرام

وكان العراق قد أعلن في أواخر يناير 2025 القبض على خمسة أشخاص وُصفوا بأنهم من «أعتى المجرمين» التابعين للنظام السابق، والمتورطين في قتل الصدر وشقيقته وآلاف العراقيين، مؤكّداً أن من بينهم سعدون صبري القيسي، الذي كان يحمل رتبة لواء.