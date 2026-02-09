كشفت حسابات فلكية صادرة عن جهات سعودية ودولية، ملامح بداية شهر رمضان المبارك وأول أيام عيد الفطر لعام 1447هـ، وسط مشهد فلكي لافت يزين سماء فبراير، ويعيد الجدل السنوي حول إمكانية رؤية الهلال وتوحيد موعد الصيام بين الدول الإسلامية.

وأشارت إلى أن عملية تحري موعد رؤية هلال رمضان 1447 ستتم مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق لـ 17 فبراير 2026.

فبراير.. شهر الظواهر الكونية اللافتة

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن السماء ستشهد مجموعة من الظواهر الفلكية المتنوعة، في فبراير الجاري، وتحدثت عن شرط لظهور «الهلال الرفيع» لشهر رمضان القادم يوم الأربعاء 18 من الشهر نفسه بعد غروب الشمس، بينما يظهر بوضوح يوم الخميس 19 فبراير 2026.

وأوضحت أن تلك الظواهر تجعل شهر فبراير أحد الأشهر المميزة للرصد، ويمنح هواة الرصد فرصة لمتابعة القمر والكواكب والنجوم والاستمتاع بالعروض الكونية.

«قمر الثلج».. تسمية تراثية لا علمية

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن مسمى «قمر الثلج» لا يمت بصلة للتصنيفات العلمية، بل هو اسم تراثي أطلقته بعض ثقافات السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، ارتباطاً بفصل تساقط الثلوج. وشدد على أن علم الفلك يعتمد فقط على الوضع الهندسي للقمر في مداره، مثل البدر أو المحاق، دون أي علاقة بالفصول أو الظروف المناخية.

احتجاب «قلب الأسد» واقترانات مميزة

شهدت ليالي الثاني أو الثالث من فبراير مرور القمر الأحدب المتناقص أمام نجم «قلب الأسد»، ألمع نجوم كوكبة الأسد، في ظاهرة احتجاب تُشاهد في نطاق جغرافي واسع، بينما تُرصد في السعودية ومعظم الدول العربية على شكل اقتران فقط.

كما يُتوقع، مساء 18 فبراير، رصد هلال رمضان الرفيع بين كوكبي عطارد والزهرة بعد الغروب، على أن يظهر بشكل أوضح مساء 19 فبراير بالقرب من كوكب زحل في الأفق الغربي.

الزعاق: رمضان فلكياً الأربعاء.. والعيد الجمعة

من جانبه، أوضح خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن الحسابات الفلكية تشير إلى ولادة هلال شهر رمضان عند الساعة 3:01 عصر يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، مع بقائه بعد غروب الشمس، ما يؤكد دخوله فلكياً.

وأضاف أن يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان وفق الحسابات، فيما يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر، بعد إكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً.

مركز الفلك الدولي: الرؤية مستحيلة الثلاثاء

في المقابل، أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، مؤكداً أن المعطيات الفلكية تجعل رؤية الهلال في ذلك اليوم «مستحيلة أو غير ممكنة» في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات أو تقنيات التصوير المتقدمة.

معايير علمية وحد «دانجون»

وأوضح المركز أن سبب الاستحالة يعود إلى غروب القمر قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، ومعها في وسطه، وبعدها بدقائق قليلة في غربه، وهي مدة غير كافية لتشكل هلال قابل للرصد. كما أشار إلى أن أوضاع القمر في مدن مثل الرياض والقاهرة والجزائر تقع دون حد «دانجون» العالمي، الذي يثبت علمياً عدم إمكانية رؤية الهلال إذا كان بُعده عن الشمس أقل من نحو 7 درجات.

اختلاف متوقّع.. والصيام الخميس في الأغلب

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن دولاً مثل باكستان وبنغلادش وإيران والمغرب وموريتانيا ستتحرى الهلال مساء الأربعاء 18 فبراير، حيث تصبح الرؤية ممكنة في عدد من العواصم العربية والإسلامية، منها مكة المكرمة والقاهرة وأبوظبي والرباط.

ورجّح المركز أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية، مع احتمال اختلاف الإعلان وفق المعايير المعتمدة في كل دولة.