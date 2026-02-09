شهد الوسط الفني المصري موجة جدل واسعة عقب خلاف مفاجئ نشب بين الفنانتين هند صبري ومها نصار داخل كواليس مسلسل «مناعة»، قبل أن يتصاعد المشهد بمنشور هجومي نشرته مها نصار عبر «فيسبوك»، ثم سارعت بحذفه بعد ساعات، ما فتح باب التكهنات حول مصير العمل واستقرار فريقه.

تعديلات درامية لتفادي الاحتكاك

وكشفت تقارير إعلامية أن مؤلف المسلسل عمرو الدالي بدأ إدخال تعديلات على المشاهد المتبقية التي تجمع بين هند صبري ومها نصار، في خطوة احترازية تهدف إلى تجنب أي احتكاك محتمل بعد التصريحات الأخيرة، وضمان استمرار التصوير بسلاسة مع اقتراب الموسم الرمضاني.

تدخل النقابة وشرط مرفوض

وفي تطور لافت، تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، حيث تحدث مع مها نصار وطالبها بحذف منشور الهجوم، وهو ما وافقت عليه، لكنها اشترطت عدم المساس بأي من مشاهدها داخل العمل، ملوّحة بإعادة نشر ما كتبته إذا جرى تعديل دورها.

غير أن النقيب حسم الموقف، مؤكداً أن احترام العمل الفني يتقدم على أي خلافات شخصية، رافضاً وضع شروط تمس بسير الإنتاج.

رسائل غامضة واتهامات غير مباشرة

وكانت مها نصار قد نشرت في وقت سابق رسالة مبهمة أكدت فيها رفضها التجاوز أو التقليل من شأنها، مشيرة إلى التزامها الصمت شهرين تجاه تصرفات فنانة تشاركها بطولة عمل درامي قريب العرض، مع تقديم شكاوى لم تلقَ استجابة، على حد قولها.

وألمحت الرسالة بشكل غير مباشر إلى هند صبري، مع تبرئة الفنانة هدى الإتربي من أي صلة بالأزمة، مطالبة بوقف ما وصفته بـ«الحملات» ضدها وضد زميلتها.

طلاق في الكواليس وصمت رسمي

بالتزامن مع الأزمة، تداولت تقارير خبر وقوع طلاق رسمي بين مها نصار والمخرج حسين المنباوي، على خلفية خلافات حدثت أثناء تصوير «مناعة». ورغم الضجة، التزم الطرفان الصمت وواصلا العمل باحترافية، حرصاً على عدم تأثر المسلسل واستكمال التحضيرات للحاق بسباق رمضان 2026.

ولا يقتصر التعاون بين الثنائي على «مناعة»، إذ يجمعهما أيضاً مسلسل «المتر» للنجم عمرو سعد، المقرر عرضه بعد رمضان، وقد انتهت مها نصار من تصوير جزء من مشاهدها على أن تستكمل لاحقاً.

دفاع فني واسع عن هند صبري

في المقابل، حظيت هند صبري بدعم علني من عدد من الفنانين والمنتجين. ودافعت الفنانة نشوى مصطفى عنها، مؤكدة رقيها الإنساني والمهني، وسردت مواقف إنسانية جمعتها بها على مدار سنوات، داعية إلى تهدئة الأجواء ووأد الخلافات.

كما أعلنت المنتجة مها سليم دعمها لهند صبري، مستعرضة مواقف شخصية وإنسانية جمعتها بها، مؤكدة أنها وقفت إلى جانبها دون أي مصالح مشتركة، ووصفتها بـ«النجمة الكبيرة صاحبة المواقف الأصيلة».

قصة «مناعة» وأبطاله

مسلسل «مناعة» مستوحى من قصة حقيقية دارت أحداثها في حي الباطنية منتصف الثمانينيات، ويرصد رحلة «غرام» التي تجد نفسها وحيدة مع ثلاثة أطفال بعد مقتل زوجها، فتدخل عالم التجارة وتفرض نفوذها وسط تحديات قاسية.

العمل من 15 حلقة، قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته إلى جانب هند صبري كل من خالد سليم، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، مها نصار، كريم قاسم، محمد أنور، هدى الإتربي، ميمي جمال، أحمد الشامي، وأحمد حبشي.