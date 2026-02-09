لقي جنديان حتفهما جراء تحطم مروحية عسكرية في إقليم غيوننغي غربي كوريا الجنوبية.

وقالت السلطات العسكرية إن مروحية عسكرية من طراز «إيه إتش-1 إس كوبرا» تحطمت في غابيونغ على بعد نحو 55 كيلومترا شمال شرق العاصمة سول بعد إقلاعها للتدريب.

وأوضحت أن الحادث لم يتضمن أي حرائق أو انفجارات، وإنها تجري التحقيق في السبب الدقيق للحادث.

ووقع الحادث أثناء تدريب طيران يهدف إلى تعريف أفراد الطاقم بإجراءات الهبوط الاضطراري.

وفي مارس الماضي، أفادت القوات الكورية الجنوبية عن وقوع حادث تصادم بين طائرة مسيرة عسكرية ومروحية متوقفة في قاعدة «يانغجو» الجوية شمال سول دون أن يسفر عن وقوع إصابات.