نفت شركة مصر للطيران بشكل قاطع، في بيان رسمي صدر مساء الإثنين، صحة ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضها لهجوم سيبراني أو تسريب بيانات تخص العاملين بالشركة.

وأكدت الشركة أن بيانات الموارد البشرية وملفات العاملين يتم تخزينها حصريًا على الحواسب الرئيسية داخل مركز البيانات المركزي التابع لمصر للطيران، ولا تُدار عبر أنظمة مكشوفة أو غير مؤمنة.

وشدد البيان على أن هذه البيانات تخضع لإجراءات أمنية مشددة وأنظمة حماية متقدمة، مطبقة وفق أعلى المعايير المعتمدة للأمن السيبراني داخل الشركة، بما يضمن سلامتها وحمايتها من أي محاولات اختراق.

وأضافت «مصر للطيران» أن جميع البيانات مؤمنة بالتعاون مع شركة متخصصة في الأمن الرقمي السيبراني، بهدف تعزيز مستويات الحماية والحفاظ على خصوصية العاملين بشكل كامل.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنه لم يتم رصد أي اختراق أو تسريب للبيانات، ولم تظهر أي مؤشرات فنية أو تشغيلية تدل على تعرض أنظمة العاملين لأي هجوم سيبراني.